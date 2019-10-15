السعودية | الذهب يتراجع إلى 1490 دولار مع انحسار التفاؤل إزاء التجارة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع إلى 1490 دولار مع انحسار التفاؤل إزاء التجارة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:36 مساءً, 15 أكتوبر 2019 م
المناطق - الرياض
استقر الذهب اليوم مع انحسار التفاؤل الذي صاحب محادثات التجارة الأمريكية الصينية في حين يترقب مستثمرون نتيجة مباحثات مهمة ستحدد كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بينما سجل البلاديوم الذي يعاني من عجز مستوى قياسيا.
وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1490.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1494.80 دولار للأوقية.
وذكر تقرير لبلومبرج يوم الاثنين استنادا لمصادر أن الصين تريد إجراء مزيد من المحادثات في نهاية الشهر الجاري لبلورة تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق التجارة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أن يوافق الرئيس الصيني شي جين بينغ على التوقيع عليه.
وقفز البلاديوم إلى ذروة 1726.74 دولار للأوقية. وساهمت المخاوف من نفاد إمدادات المعدن الذي يستخدم في أنظمة العادم بالسيارات في ارتفاع سعره أكثر من 36 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.61 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 891.77 دولار.
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