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2019-10-15 450 #وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض دعت غرفة الرياض ممثلة بإدارة التوظيف والتوجيه المهني المهتمين والباحثين عن عمل للتقديم على (450) فرص وظيفية بمسمى (ممثل تجارب عملاء كول سنتر) بالتعاون مع شركة مراكز الاتصال ، وفق الاشتراطات الوظيفية التالية: – الوظائف للسعوديين فقط .

– الوظائف للرجال والنساء

– عدد ساعات العمل 8 ساعات .

– العمل في مدينة الرياض

– ورديات متغيرة ( شفتات) .

– الإجازة الأسبوعية ( يومين) . Advertisements – لا يشترط توفر خبرة . • المميزات الوظيفية: 1- تدريب قبل توقيع العقد .

2- تأمين طبي .

3- خصم 50 ٪ على فواتير 3 أرقام جوالات و 2 تلفون ثابت .

» للتقديم الدخول على موقع غرفة الرياض (هنا).







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