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2019-10-15 79 #وظيفة بمدينة الملك سعود الطبية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن توفر (79) وظيفة إدارية و فنية وصحية لحملة المؤهلات ( الكفاءة المتوسطة ، الثانوية العامة ، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير ) وفق المسميات التالية : Advertisements موظف مكتب القبول ( 17 وظيفة)

أخصائي محاسب – (وظيفتان)

أخصائية ترجمة – (وظيفة واحدة)

أخصائي موارد بشرية – ( 3 وظائف )

أخصائي قيادي موارد بشرية – (وظيفة واحدة)

صيدلي إكلينيكي – ( 3 وظائف )

أخصائي عمليات – ( 5 وظائف )

خدمات عامة / مراسل – (وظيفة واحدة)

إداري / أمن وسلامة – (وظيفة واحدة)

أخصائي مختبر – ( 3 وظائف )

إداري – (وظيفة واحدة)

أخصائي أشعة – ( 3 وظائف )

موظف رواتب وحسابات – (وظيفة واحدة)

فني حاسب آلي – (وظيفة واحدة)

أخصائية تمريض – ( 30 وظيفة)

أخصائي جودة – (وظيفة واحدة)

أخصائي ميكانيكي – (وظيفة واحدة)

أخصائي قيادي نظم معلومات – (وظيفة واحدة)

أخصائية تمريض أول – ( 3 وظائف ) • للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا) .







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