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إلزام ورش السيارات بتوفير الدفع الإلكتروني ابتداء من هذا الموعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه ابتداءً من ١٥ نوفمبر الموافق ١٨ ربيع الأول، يبدأ الإلزام بتوفير الدفع الإلكتروني لورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها مثل ( الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات).
وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن ذلك يأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
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