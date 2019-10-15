إلزام ورش السيارات بتوفير الدفع الإلكتروني ابتداء من هذا الموعد

2019-10-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه ابتداءً من ١٥ نوفمبر الموافق ١٨ ربيع الأول، يبدأ الإلزام بتوفير الدفع الإلكتروني لورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها مثل ( الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات).

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن ذلك يأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.







