الان تتابع في منتصف نوفمبر: إلزام ورش السيارات والبناشر بتوفير جهاز الدفع الالكتروني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه وابتداءً من ١٥ نوفمبر الموافق ١٨ ربيع الأول، يبدأ الإلزام بتوفير الدفع الإلكتروني لورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها مثل ( الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات)، وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

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