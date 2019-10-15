الان تتابع وظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في الشؤون الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام. ويبدأ التقديم على الوظائف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/2/21 هـ ولمدة أربعة أيام عبر منصة التوظيف المتاحة على بوابة الوزارة الإلكترونية: https://moia.gov.sa

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