السعودية | أول مرشدة سياحية في عسير تروي قصتها لـ"العربية.نت"

شكرا لقرائتكم أول مرشدة سياحية في عسير تروي قصتها لـ"العربية.نت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منح قسم التراخيص بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأحد الماضي، أول رخصة للإرشاد السياحي في منطقة عسير للمرشدة السياحية هيا عسيري كأول رخصة بتصنيف مرشدة عامة.

وفي حديثها لـ"العربية.نت"، أكدت أن ولعها وحبها الشديد لمنطقة عسير وسهولها وهضابها ووديانها ومواقعها التراثية والأثرية والحضارية، إضافة إلى معرفتها الأماكن السياحية وشغفها بتقديم المعلومة، بثت بداخلها الحماس الشديد للدخول إلى هذا المجال وأن تكون مرشدة سياحية، وقررت خوض التجربة بشجاعة بعد الحصول على دورات مكثفة بالإرشاد السياحي، واجتيازها اختبار الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقالت: "أنا سعيدة بحصولي على الرخصة، فالخبرة والممارسة والدخول إلى التجربة ستعمل على صقل موهبتي في هذا المجال الخصب، كما أحلم بفتح مكتب سياحي واستقطاب مرشدات سياحيات سعوديات للعمل معي في هذا المجال".

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وأضافت: "عسير تعتبر فرصة لأي مرشد سياحي، لما تحتويه من طبيعة خلابة وآثار وتراث وحضارات قديمة تحقق الجانب الإبداعي للمرشد السياحي الذي يمكن أن يأخذ السياح إلى رحلات مختلفة في منطقة عامرة بالمواقع الأثرية والسياحية".

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة بعسير المهندس محمد العمرة، أن عسير تضم أكثر من 38 مرشداً سياحياً مرخصاً في المنطقة، كما يتم إنهاء إجراءات أكثر من 70 مرشدا ومرشدة سيضافون إلى سوق العمل خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن فرع الهيئة العامة للسياحة حريص على تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتقدمة في مجال الإرشاد السياحي لتطوير مهارات المرشدات والمرشدين السياحيين، لافتاً إلى أهمية وجود مرشدات سياحيات في منطقة عسير لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السياح والعوائل ومختلف شرائح المجتمع مما يطلب وجود مرشدات سياحيات.

كما أكد العمرة على أهمية دور المرشد السياحي في تعريف السياح بأهم معالم الوجهة السياحية وثقافة البلاد، حيث إن المرشد هو قائد الرحلة السياحية وهو عين السائح، ودليله للأماكن التراثية والسياحية، ويتم التعويل عليه كثيراً في تنمية صناعة السياحة في منطقة عسير وتحقيق رؤية المملكة 2030.