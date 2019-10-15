السعودية | هيئة الترفيه: تسمية مسرح موسم الرياض باسم بكر الشدي

شكرا لقرائتكم هيئة الترفيه: تسمية مسرح موسم الرياض باسم بكر الشدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن تسمية المسرح الذي ستقام عليه مسرحيات موسم الرياض باسم الفنان القدير الدكتور بكر الشدي تكريما له.

وكتب آل الشيخ في حسابه الرسمي على تويتر: "بموسم الرياض قررت نسمي المسرح اللي تقام عليه المسرحيات العربية بمسرح بكر الشدي تقديرًا لمسيرته الفنية".

وعلق حساب موسم الرياض على تويتر، عبر نشره مقطع فيديو للراحل بكر الشدي، وكتب: "على التلفزيون والمسرح أسعدنا الفنان بكر الشدي وحق علينا وشرف لنا نخلد ذكراه في موسم الرياض".

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وقد لاقت هذه البادرة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بها، خاصة أنها جاءت كتكريم لرمز من رموز الفن السعودي والذي قدم الكثير من الأعمال الخالدة.

وارتبط الشدي بالفنان الراحل محمد العلي في بداية السبعينات الميلادية، وظهر عبر مسرح الجامعة ونال الأفضلية وكون لنفسه جماهيرية انطلق منها عبر التلفزيون في الاسكتشات والبرامج التي كان يقدمها والمسرح، غير أن استقلاليته بأدوار البطولة وضعته على قمة النجوم السعوديين.

وعانى في أيامه الأخيرة من المرض، توفي في 5 أكتوبر 2003 في مدينة الرياض عن عمر 44 عاماً، بعد معاناته من ورم سرطاني بالمخ.