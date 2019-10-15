، من محال "أبو ريالين" للبقالات .. هنا موعد الإلزام بالدفع الإلكتروني بكل الأنشطة ،

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قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين؛ اليوم، إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر حدّد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على الأنشطة التجارية كافة بتاريخ 6 / 1 / 1442 هـ، الموافق 25 / 8 / 2020م.
ووفق التغريدة التي ردّ عليها متحدث التجارة عبر حسابه في "تويتر"، الثلاثاء، يشمل ذلك: محال بيع لوازم المعسل والشيشة ومحال أبو ريالين والبناشر والورش والمطابخ ومطاعم البخاري والبخور والشاي والقهوة والبهارات والمحامص وبقالات الأحياء وبقالات المحطات والملابس الرجالية ومحال الجملة للخردوات في وسط الرياض ومحال الجملة لأغراض الهدايا والتغليف.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد أعلن اليوم، أنه ابتداءً من ١٥ نوفمبر الموافق ١٨ ربيع الأول، يبدأ الإلزام بتوفير الدفع الإلكتروني لورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات)، وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة #التستر_التجاري.وزارة التجارة والاستثمار مكافحة التستر الدفع الإلكتروني
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 12:55 PM
الحسين: البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدّد خطة زمنية من 6 مراحل
قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين؛ اليوم، إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر حدّد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على الأنشطة التجارية كافة بتاريخ 6 / 1 / 1442 هـ، الموافق 25 / 8 / 2020م.
ووفق التغريدة التي ردّ عليها متحدث التجارة عبر حسابه في "تويتر"، الثلاثاء، يشمل ذلك: محال بيع لوازم المعسل والشيشة ومحال أبو ريالين والبناشر والورش والمطابخ ومطاعم البخاري والبخور والشاي والقهوة والبهارات والمحامص وبقالات الأحياء وبقالات المحطات والملابس الرجالية ومحال الجملة للخردوات في وسط الرياض ومحال الجملة لأغراض الهدايا والتغليف.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد أعلن اليوم، أنه ابتداءً من ١٥ نوفمبر الموافق ١٨ ربيع الأول، يبدأ الإلزام بتوفير الدفع الإلكتروني لورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات)، وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة #التستر_التجاري.
، من محال "أبو ريالين" للبقالات .. هنا موعد الإلزام بالدفع الإلكتروني بكل الأنشطة ،
المصدر : الخليج 365
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