، أمانة الطائف توسّع نطاق شبكة الإنارة.. وتدعم صيانة 40 موقعًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال برنامج ميداني مكثف تضمّن تنفيذ أكثر من 750 مهمة

نفّذت وكالة المشاريع "الإدارة العامة للتشغيل والصيانة" بأمانة الطائف، برنامجًا ميدانيًّا مُكثفًا لصيانة أعمدة الإنارة والإضاءة التجميلية بالشوارع الرئيسية والأحياء، بالإضافة إلى دعم وتوسيع شبكة الإنارة بأعمدة جديدة بمختلف المقاسات.

وشمل البرامج، تنفيذ أكثر من 750 مهمة عمل، شَمِلت جهود الصيانة والفحص والتركيب.

وعملت وكالة المشاريع على تنفيذ برنامج مسح ميداني؛ لحصر أعمدة الإنارة التي تحتاج إلى صيانة فورية، بالإضافة إلى برنامج الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

وتمثّلت أعمال الصيانة في فحص التمديدات الكهربائية، وموزع الكهرباء، والمصابيح، وأغطية أعمدة الإنارة، وتركيب وصيانة الفوانيس والإضاءات التجميلية؛ علاوة على تغيير أعمدة بالكامل لتعرضها للتلف جراء حوادث السيارات، وغطت أعمال الصيانة أبراج الإنارة بمنتزه الردف، وتركيب أعمدة إنارة إضافية بمنتزه الملك فيصل، وتوسعة شبكة الإنارة للمدينة من خلال تركيب أعمدة إضافية في عدد من المواقع؛ لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بالمحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة أنها دعمت إنارة الأنفاق والجسور والساحات والميادين ومداخل ومخارج المدينة وعددًا من المواقع السياحية، واستمرت جهود تعزيز الإضاءة التجميلية في أكثر من 40 موقعًا بأنحاء المدينة.

وأشارت إلى أن خطة العمل تواكب الحاجة المستقبلية والنمو العمراني المضطرد للمحافظة في مختلف المحاور، وأبرزت جهود دعم شركاء الأمانة بمختلف القطاعات خلال الفترة الماضية، توفير الإنارة لمساحات كبيرة لدعم أنشطة الجهات المختصة، وأيضًا التسهيل على الأهالي وراحتهم.

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أمانة الطائف