، #لبنان_يحترق.. فيديو لمؤذن بمسجد يدعو المسيحين للدخول والاحتماء ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحريري: سنفتح تحقيقًا وإذا كان الحريق مفتعلًا فهناك مَن سيدفع الثمن

تداولت مواقع وتطبيقات التواصل، مقطع فيديو من منطقة الدبية في لبنان، يرصد مؤذنًا بأحد المساجد، يوجّه النداء للأهالي عبر مكبرات الصوت؛ معلنًا أن أبواب المسجد مفتوحة للجميع مسلمين ومسيحين؛ للاحتماء من آثار الحرائق التي نَشَبت بالمنطقة أمس، وما زالت آثارها متواصلة.

ووفق المقطع المتداول، قال المؤذن: "إلى أهالي #الدبية الكرام مسلمين ومسيحيين.. باب المسجد مفتوح لمن يريد من العائلات".

وشهد لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 104 حرائق، توزعت على كل الأراضي اللبنانية؛ حيث اندلعت سلسلة حرائق ليلية في منطقة الشوف والدبية والدامور، وتجددت في تلال منطقة المشرف رغم المحاولات المبذولة من قِبَل المعنيين للسيطرة على امتداد النيران.

ووفق صحيفة "النهار"، شدد مدير عمليات الدفاع المدني جورج أبو موسى على أن جميع العناصر في الدفاع المدني في حالة طوارئ، وهي تعمل بقدرتها القصوى.

وقال "أبو موسى": سبب عودة الحرائق ليلًا، يعود لسرعة الرياح التي وصلت إلى 50كم/الساعة؛ مما ساعد على اشتداد النيران ووصلوها إلى مشارف المنازل، وحتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح.

وأكد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أن عدد السيارات التابعة للدفاع المدني وصل إلى 200 سيارة، مطالبًا الجميع بالمساعدة.

وعن أصوات الانفجارات التي سُمعت، أشار "خطار" إلى "وجود بعض الألغام في المنطقة".

وعقدت غرفة العمليات الوطنية لإدارة المخاطر والكوارث، اجتماعًا في مجلس الوزراء للاطلاع على خارطة انتشار الحرائق، وعرض الإجراءات السريعة لإطفائها.

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري من لجنة إدارة الكوارث في السرايا: إذا كان الحريق مفتعلًا؛ فهناك من سيدفع الثمن، ولا أضرار جسدية حتى الساعة، والأضرار المادية سنعوضها.

وأضاف: كل الأجهزة تعمل دون استثناء، ولا بد من فتح تحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها.

وأردف: اتصلنا بالأوروبيين ومن المفترض أن تَصِلَنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات، ونشكر كل الأجهزة على جهودها".

وتابعت وزيرة الداخلية ريا الحسن الحرائق على الأرض؛ حيث زارت منطقة المشرف صباحًا.

وأعلنت بدء الطائرات القبرصية بإخماد الحرائق، وقالت: في حال تَطَوّر الأمر سيتم طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: طائرات الإطفاء الموجودة في مطار بيروت غير صالحة للاستخدام".

وشددت على أنها "لا تتحمل مسؤولية الأعطال التقنية لأنها قابعة في المدرج منذ سنوات".

وأعنلت "الحسن" عن إنشاء غرفة عمليات في السرايا الحكومية، وأخرى متنقلة على الأرض في "المشرف" لمتابعة عملية إخماد الحرائق.

ونشرت عبر حسابها في "تويتر" صورًا للطوافات القبرصية التي تعمل على إخماد الحريق في المشرف.

وأفاد "خطار" بإصابة أربعة عناصر من الدفاع المدني وحالتهم مستقرة، أثناء محاولتهم إخماد النيران.

وناشد وزير البيئة فادي جريصاتي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والحكومة بأن وضع الدفاع المدني لم يعد يُحتمل.

وأُقفلت أبواب المدارس في المنطقة المحيطة من أماكن النيران؛ تحسبًا من امتدادها. لبنان يحترق