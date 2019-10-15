- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفت بلدية محافظة أملج علاقتها بانقطاع البنزين الذي تشهده المحافظة، منذ يوم أمس؛ ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأكدت أنها لم تقم بإغلاق أيّ محطة، وأوضحت أن "الإشاعة" بسبب انتشار خطاب موجّه من البلدية لأصحاب إحدى المحطات بالمحافظة لتغيير مضخات البنزين بما يتوافق مع الاشتراطات الحديثة لمحطات الوقود على مستوى المملكة.
وتشهد المحافظة منذ يوم أمس الإثنين حتى إعداد هذا الخبر ـبحسب وصف أهالي المحافظةـ إغلاق محطات أمام أصحاب المركبات بسبب انتشار شائعة انخفاض سعر البنزين، وهو ما قد يترتب عليهم بخسارة في حال شراء البنزين بسعره الحالي، في حين أن المحافظات القريبة من أملج تعمل وبشكل طبيعي، مشيرين أن محافظة أملج التي تبعد عن مدينة تبوك 500 كلم تفتقد وجود فرع لوزارة التجارة التي يقع على عاتقها مراقبة الأسعار ومتابعتها.محافظة أملج محطات البنزين
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 12:24 PM
"أهالي": نفتقد وجود فرع لـ "التجارة" يقع على عاتقه مراقبة الأسعار ومتابعتها
نفت بلدية محافظة أملج علاقتها بانقطاع البنزين الذي تشهده المحافظة، منذ يوم أمس؛ ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأكدت أنها لم تقم بإغلاق أيّ محطة، وأوضحت أن "الإشاعة" بسبب انتشار خطاب موجّه من البلدية لأصحاب إحدى المحطات بالمحافظة لتغيير مضخات البنزين بما يتوافق مع الاشتراطات الحديثة لمحطات الوقود على مستوى المملكة.
وتشهد المحافظة منذ يوم أمس الإثنين حتى إعداد هذا الخبر ـبحسب وصف أهالي المحافظةـ إغلاق محطات أمام أصحاب المركبات بسبب انتشار شائعة انخفاض سعر البنزين، وهو ما قد يترتب عليهم بخسارة في حال شراء البنزين بسعره الحالي، في حين أن المحافظات القريبة من أملج تعمل وبشكل طبيعي، مشيرين أن محافظة أملج التي تبعد عن مدينة تبوك 500 كلم تفتقد وجود فرع لوزارة التجارة التي يقع على عاتقها مراقبة الأسعار ومتابعتها.
، "إشاعة" انخفاض سعر البنزين تربك محطات الوقود بأملج و"البلدية" توضح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "إشاعة" انخفاض سعر البنزين تربك محطات الوقود بأملج و"البلدية" توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.