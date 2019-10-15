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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 350 مركبة من نوع نيسان "Murano"؛ لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي إلى ليونة عند الضغط على دواسة الفرامل، وعدم استجابتها جزئيًّا؛ مما قد يسبب وقوع حوادث.
وأضافت الوزارة أن سنة الموديل المستهدفة هي عاما 2009- 2015؛ مطالبة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.وزارة التجارة والاستثمار نيسان
"التجارة" تعلن عن استدعاء 350 مركبة نيسانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-15
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 350 مركبة من نوع نيسان "Murano"؛ لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي إلى ليونة عند الضغط على دواسة الفرامل، وعدم استجابتها جزئيًّا؛ مما قد يسبب وقوع حوادث.
وأضافت الوزارة أن سنة الموديل المستهدفة هي عاما 2009- 2015؛ مطالبة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
12:04 PM
لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي لعدم استجابتها
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 350 مركبة من نوع نيسان "Murano"؛ لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي إلى ليونة عند الضغط على دواسة الفرامل، وعدم استجابتها جزئيًّا؛ مما قد يسبب وقوع حوادث.
وأضافت الوزارة أن سنة الموديل المستهدفة هي عاما 2009- 2015؛ مطالبة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
، "التجارة" تعلن عن استدعاء 350 مركبة نيسان ،
المصدر : الخليج 365
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