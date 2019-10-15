، القيادة تعزي إمبراطور اليابان في وفيات الإعصار ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّمت صادق المواساة لأسرهم والشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للإمبراطور ناروهيتو؛ إمبراطور اليابان، إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك: علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لإمبراطور اليابان إثر الإعصار وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ناروهيتو