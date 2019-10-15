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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد قيس سعيد؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للسيد قيس سعيد.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قيس سعيد
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 12:03 PM
بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد قيس سعيد؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للسيد قيس سعيد.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
، خادم الحرمين وولي العهد يبعثان ببرقيتَي تهنئة لـ "قيس سعيد" ،
المصدر : الخليج 365
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