السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان



الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

11:53ت م

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الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه.// انتهى //11:53ت م0056

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