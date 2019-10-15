السعودية اليوم / مديرة جامعة الأميرة نورة تدشن المرحلة الأولى من برنامج النظام الإلكتروني لمتابعة وتقييم التدريب السريري CT-MAP



الرياض 16 صفر 1441 الموافق 15 أكتوبر 2019 واس

دشّنت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى أمس, المرحلة الأولى من برنامج النظام الإلكتروني لمتابعة وتقييم التدريب السريري CT-MAP, في حفلٍ نظمته وكالة الجامعة للشؤون التعليمية .

ويهدف البرنامج إلى ضبط جودة التدريب ويتيح لكل من الكليات ومراكز التدريب فرصة متابعة أداء المتدربات بما يسهم في تأهيل كوادر على مستوى عالٍ من المهارة للانضمام إلى سوق العمل.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت معالي مديرة الجامعة كلمة أوضحت فيها أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تعتبر إحدى الأذرع الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وهذا البرنامج الواعد يعد أحد الشواهد للسعي لبلوغها، وهو من البرامج التي يدعمها مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم.

وأشارت معاليها إلى أن طموح الجامعة من خلال هذا المشروع تجاوز الربط بين الطالبة وجهة التدريب والجامعة والتقييم المستمر للطلبات ليشمل تطوير أدوات القياس اللازمة لتقييم المهارات والقيم المراد غرسها وتمكين الطالبات منها التي تتضمن الشعور بالمريض إلى جانب المهارات السريرية والإكلينيكية وتعديل الثقافة التنظيمية المؤدية إلى تحسين الممارسات الصحية، مبينةً أن الجامعة تطمح أن يسهم البرنامج في المواءمة بين الأوليات البحثية والاحتياجات الوطنية.

وتضمن برنامج الحفل محاضرة بعنوان " العلاقة بين التدريب السريري والتميز المؤسسي " قدمها الوكيل المساعد للتخطيط والتميز المؤسسي بوزارة الصحة عبدالعزيز عبدالباقي، وعرض مرئي عن برنامج CT-MAP.

يذكر أن البرنامج يعتبر نظامًا إلكترونيًا متكاملًا يُمكن الكليات الصحية في الجامعة من إدارة عملية التدريب الإكلينيكي ومتابعة أداء المتدربات في برامج الامتياز والتدريب الإكلينيكي للمقررات، وتسهيل التواصل المستمر بين كل من الطالبات المتدربات والمرشدات الإكلينكيات ووحدات التدريب السريري بالكليات وجهات التدريب.

كما يقوم النظام بقياس نواتج التعلم وتقييم مخرجات التدريب السريري والمتابعة الدقيقة لبرامج الكليات الصحية، ويسعى إلى توفير صلاحية الدخول على المكتبة المركزية بالجامعة للطالبات والمشرفين المفعلة حسابتهم على النظام، وخلق بيئة تعاونية بين جميع الأطراف ذات الاختصاص، بهدف تحقيق أفضل ممارسات التدريب الإكلينيكي بما يحاكي المعايير المعتمدة عالمياَ.

// انتهى //

11:53ت م

0055





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مديرة جامعة الأميرة نورة تدشن المرحلة الأولى من برنامج النظام الإلكتروني لمتابعة وتقييم التدريب السريري CT-MAP لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.