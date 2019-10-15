السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة ينظم فعاليات مهرجان "أسبوع الفضاء العلمي"



المدينة المنورة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

تتواصل بالمدينة المنورة فعاليات مهرجان "أسبوع الفضاء العلمي"، الذي تنظمه إدارة النشاط الطلابي بإدارة التعليم بالمنطقة.

ويشتمل المهرجان المقام بسوق الراشد مول على فعاليات منوعة تتضمن عروض القبة الفلكية والرصد الحي المباشر للفضاء بالتلسكوب, وعدد من الأنشطة التطبيقية والترويحية للعائلات, إضافة إلى المرسم الحرّ والأنشطة العلمية التفاعلية المصاحبة, وذلك عبر تنظيم زيارات يومية لطلاب المدارس إلى مقر المهرجان.

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11:52ت م

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