السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ فخامة السيد قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في تونس



الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

11:48ت م

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الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:48ت م0052

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