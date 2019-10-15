السعودية اليوم / تعيين الدكتور أحمد التميمي مديراً تنفيذياً لجمعية الأطفال المعوقين



الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين قراراً بتعيين الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي مديراً تنفيذياً للجمعية.

وأعرب الدكتور أحمد التميمي عن شكره وتقديره لسمو الأمير سلطان بن سلمان على الثقة الغالية التي حظي بها, متمنياً التوفيق من العلي القدير في تلبية تطلعات سموه وأعضاء مجلس إدارة الجمعية في تعزيز مكانة الجمعية والعمل على استكمال مسيرتها المشرفة.

وأكد أن جمعية الأطفال المعوقين تعد من أبرز المؤسسات الخيرية في المملكة، وسجلها الإنساني حافل بالعديد من الإنجازات, منوهاً بالكفاءات المتميزة في جميع مراكزها، ومؤملاً مل أن يسهم منسوبو الجمعية في مختلف مناطق المملكة خلال المرحلة القادمة في رفع كفاءة العمل، والتفاعل الإيجابي في صناعة تغيير يعمل على تجويد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المعوقين والعمل بإخلاص على تطوير الأداء.

وأوضح أن النجاحات الكبيرة التي حققتها الجمعية عبر نحو 35 عاماً يؤهلها لتحقيق المزيد من الإنجازات، بتطبيق أعلى معايير الجودة في الإدارة الحديثة، والحرص على مواكبة التطورات في هذا المجال

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