السعودية اليوم / الشؤون المدرسية بتعليم صبيا تنفذ برنامجاً توعوياً عن "أضرار سرطان الثدي"



صبيا 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

نفذت إدارة تعليم صبيا ممثلة في قسم الشؤون الصحية المدرسية أمس، برنامجًا توعويًا عن أضرار سرطان الثدي تحت شعار "لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن"، وذلك بقاعة السمو بصبيا.

وأكد مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون المدرسية ربيع بن مهدي عطية في كلمة مسجلة خلال البرنامج أهمية التوعوية بسرطان الثدي وضرورة تفعيل البرامج الهادفة لرفع مستوى الوعي لدى جميع منسوبات الإدارة.

من جانبها بينت مساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم صبيا عمرانة بنت مصطفى حديدي أهمية الكشف المبكر للمرض وتشخيصه وفحوصاته والتدابير اللازمة في مرحلة ما بعد الشفاء منه.

وتضمن البرنامج محاضرة متخصصة عن "أسباب سرطان الثدي، وطرق الوقاية منه"، كما تم تنظيم ركن تثقيفي وعرض مرئي توعوي بمشاركة مؤسسة "متعافي السرطان" الوقفية بالإضافة للعديد من الفعاليات التثقيفية للمعلمات والطالبات الحاضرات.

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11:38ت م

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