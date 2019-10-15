السعودية اليوم / التعاون الإسلامي يقدّم مساعدات جديدة لمشاريع تنموية في دول أعضاء ومجتمعات مسلمة



جدة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

اعتمد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, تقديم مساعدات مالية تنموية وتعليمية لصالح عدد من الدول الأعضاء وبعض المجتمعات المسلمة عبر صندوق التضامن الإسلامي، شملت: النيجر، وفلسطين، والإكوادور، ولبنان، ومالي، وإثيوبيا وأوغندا.

وأوضح الدكتور العثيمين في بيان اليوم, أن المساعدات المقدمة تؤكد تضامن المنظمة مع الدول الإسلامية الأعضاء ووقوفها مع المجتمعات المسلمة حول العالم، تنفيذًا لرسالتها السامية التي تحملها.

يُذكر أن الرؤية الأساسية لصندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في النهوض بالمستوى الفكري والمعنوي للشعوب الإسلامية في العالم، وتقديم المساعدات المادية للمجتمعات المسلمة لدعمهم اجتماعيًا وثقافيًا، كما يقدم الصندوق مساعدات إنسانية عاجلة للدول الإسلامية وللمجتمعات المسلمة التي تتعرض إلى كوارث وأزمات.

على صعيد آخر، استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمس بمكتبه السفير كمال بشير دهان الذي قدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لدولة ليبيا لدى المنظمة.

وتطرق الجانبان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة ليبيا.

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11:36ت م

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