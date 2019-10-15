شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لخليفة الراحل الفغم في حراسة الملك سلمان (فيديو) والان مع التفاصيل

رصدت عدسات الكاميرات، خلال استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصر اليمامة في الرياض حضور رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري ومرافقته للملك سلمان خلال المراسم الرسمية.

وعلى الأرجح،فإن المطيري يتولى المهمة مؤقتاً خلفاً للحارس الراحل عبدالعزيز الفغم الذي قتل في مدينة جدة السعودية على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في جدة بحادثة صدمت المجتمع السعودي.

هذا وتدرج المطيري في الحرس الملكي السعودي وشغل منصب مساعد رئيس الحرس الملكي في عام 2017 ورقي لرتبة فريق أول ركن وعُين رئيساً للحرس الملكي.

وما تزال الأنظار تترقب لمعرفة من سيصبح حارس الملك سلمان الجديد‎ بعد الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم الذي كان حارساً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز كذلك قبل تولي المهمة مع الملك سلمان.