السعودية | “العقاري” يطلق مبادرة تجديد المساكن لمن دون الـ50 عاما

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أعلن صندوق التنمية العقاري عن إطلاق مبادرة تجديد المساكن لمن هم دون الخمسين عاما.

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وقال الصندوق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تأكيداً على استمرارنا بتلبية تطلعاتكم، نعلن إطلاق مبادرة تجديد المساكن لمن عمره دون الـ50 عام”.

واضاف صندوق التنمية العقاري أنه يمكن التسجيل في المبادرة من خلال هذا الرابط.