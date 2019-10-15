شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “العقاري” يطلق مبادرة تجديد المساكن لمن دون الـ50 عاما والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
أعلن صندوق التنمية العقاري عن إطلاق مبادرة تجديد المساكن لمن هم دون الخمسين عاما.
وقال الصندوق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تأكيداً على استمرارنا بتلبية تطلعاتكم، نعلن إطلاق مبادرة تجديد المساكن لمن عمره دون الـ50 عام”.
واضاف صندوق التنمية العقاري أنه يمكن التسجيل في المبادرة من خلال هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “العقاري” يطلق مبادرة تجديد المساكن لمن دون الـ50 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.