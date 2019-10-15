مدرب روبوت ومساعدة إحصائية أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي رياضيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينظم مجلس دبي الرياضي يومي الإثنين والثلاثاء معرض ومؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي والذي سيلقي الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي.

ولقد شهدت الرياضة العالمية مؤخراً في ألعاب متعددة استخدامات مختلفة لتقنية الذكاء الاصطناعي لمواكبة آخر التطورات العالمية.

وعلى صعيد كرة القدم، قام فريق فينشلي، أحد فرق القسم السابع في إنجلترا، بتعيين مدرب خططي للفريق، عبارة عن روبوت وذلك عبر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

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وعلى صعيد التوقعات، فإن التقنية توقعت تتويج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري.

بالنسبة للتنس فإن، آندي موراي، المصنف الأول عالمياً سابقاً، يعتمد في إدارته لمبارياته على جمع المعلومات مع تحليلها مستخدما الذكاء الاصطناعي، بل إنه يفعل ذلك أثناء المباريات.

"العين الرياضية" تلقي الضوء عبر الفيديوجراف التالي على أبرز استخدامات الذكاء الصناعي في العديد من الألعاب الرياضية العالمية:

