الظاهري يؤكد تطبيق اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتقنيات الذكاء الاصطناعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، تطبيق الاتحاد لتقنيات الذكاء الاصطناعي، خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية التكنولوجيا في مجال الرياضة.

وقال الظاهري في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "الذكاء الاصطناعي مهم جدا ونحتاجه في كل شيء خاصة في مجال الرياضة لأنه يساعد الإنسان في التطوير والعديد من الأشياء ونتمنى من الجميع الاستفادة منها".

وأضاف الظاهري "الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو دائما ما يواكب التطورات العصرية، ودولة الإمارات حاليا تعد من الدول التي تنسق أو تستخدم الذكاء الاصطناعي".

وأتم "يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كل شيء سواء في الجوجيتسو في مجال آخر، هو ليس بديلا للإنسان ولكنه عامل مساعد له في الوصول لمستويات معينة والحصول منها على التقارير المطلوبة والتنظيم وأشياء من هذا القبيل".

وانطلقت، صباح الإثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياته تحت شعار "معا نصنع مستقبل الرياضة".