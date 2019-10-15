تحديد مدة غياب نيمار والكشف عن موقفه من مواجهة ريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيغيب البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل، لمدة شهر عن الملاعب، بسبب إصابته في مواجهة منتخب بلاده الودية أمام نيجيريا، مساء الأحد، غير أنه قد يصبح متاحا للمشاركة في المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا أوروبا.

وتعرض نيمار للإصابة في أول 10 دقائق من تعادل البرازيل ونيجيريا 1-1 وديا في سنغافورة، ضمن مباريات فترة التوقف الدولي.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان أن نيمار أجرى بعد المباراة أشعة الرنين المغناطيسي، التي أوضحت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في الفخذ الأيسر، وأضاف النادي أن نيمار لن يكون متاحا للمشاركة مع الفريق لمدة 4 أسابيع.

ومن المتوقع ألا يشارك النجم البرازيلي في 6 مباريات مقبلة للفريق الباريسي، أهمها ضد أولمبيك مارسيليا في الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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وسيكون نيمار متاحا لرحلة سان جيرمان إلى مدريد، لمواجهة الريال في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشارك نيمار (27 عاما) في 5 مباريات فقط هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بكل البطولات، حيث سجل 4 أهداف، وغاب عن 7 مباريات للفريق لأسباب عديدة.

ومنذ انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017 قادما من برشلونة الإسباني، وهو دائم التعرض للإصابات سواء مع "السيليساو"، أو حتى الفريق الباريسي الذي كان يفتقده في المباريات المهمة بدوري أبطال أوروبا.

ولم تكن هذه الإصابة هي الأولى لنيمار مع النادي الباريسي، حيث سبق وتعرض لإصابة قوية خلال ضد ستراسبورج بدور الـ32 من كأس فرنسا بالموسم المنقضي أبعدته عن المشاركة طويلا، كما تعرض لبعض الإصابات العضلية خلال ذلك الموسم، وأيضا غاب عن المشاركة مع البرازيل في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي استضافتها بلاده وتوجت باللقب في النهاية.