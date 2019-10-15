"قمة إرساء التوازنات".. مباحثات الملك سلمان-بوتين تتصدر الصحف السعودية

خصصت الصحف السعودية الصادرة، اليوم الثلاثاء، مساحة واسعة من صفحاتها لقمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الرياض.

وتحدثت الصحف عن تطابق المواقف السعودية-الروسية فيما يخص قضايا الشرق الأوسط، إضافة إلى سلسلة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الطرفين.

تطور نوعي

وتحت عنوان "قمة سعودية روسية تؤسس تطوراً نوعياً"، تحدثت جريدة "الرياض" عن جلسة المباحثات الرسمية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.





وأشارت إلى حديث العاهل السعودي والرئيس الروسي عن العلاقات المميزة بين البلدين في شتى المجالات، والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات.

قمة التوازنات

أما صحيفة عكاظ فوصفت مباحثات الطرفين بأنها "قمة إرساء التوازنات"، مشيرة إلى حديث العاهل السعودي عن تقدير بلاده الدور الفاعل لموسكو في منطقة الشرق الأوسط والعالم.





كما رصدت الصحيفة السعودية حديث بوتين عن دور المملكة المحوري في قمة مجموعة العشرين، وتأكيده عدم وجود تنمية مستدامة في العالم دون مشاركة الرياض.

تأسيس متين

وركزت صحيفة المدينة بدورها على الجانب الاقتصادي؛ إذ لفتت على صدر صفحتها الأولى إلى توقيع: (20 اتفاقا تحلق بالعلاقات السعودية الروسية للآفاق).

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وأرجعت الصحيفة العلاقات بين الرياض وموسكو إلى "التأسيس المتين الذي شيده الملك سلمان والرئيس بوتين ودعمته زيارات ومتابعات ولي العهد".

ميثاق تعاون

وتصدر عنوان "ميثاق تعاون وشراكة طاقة و37 اتفاقية سعودية روسية" الصفحة الأولى لصحيفة الوطن، مؤكدة في الوقت نفسه وجود اتفاق على الاستثمار بين البلدين وتطابق في المواقف بين القيادتين.





وأبرزت الصحيفة ترحيب العاهل السعودي بالاستثمارات الروسية في 30 مشروعا، وفي المقابل تثمين الرئيس الروسي لترسيخ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للتعاون بين البلدين.

السلام والاقتصاد

بدورها، اكتفت صحيفة مكة بـ3 كلمات في عنوانها الرئيسي لوصف زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض، حيث عنونت تقريرها الرئيسي بـ"قمة السلام والاقتصاد".





وفي التفاصيل، أبرزت الصحيفة السعودية مباحثات الرئيس الروسي وولي العهد السعودي حول التطورات السورية واليمنية.

توطيد الصداقة

صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أكدت بدورها على توقيع 20 اتفاقية سعودية-روسية في "قمة توطيد الصداقة".





وأبرزت الصحيفة تأكيد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفلاديمير بوتين على العمل معاً من أجل الأمن والاستقرار، إضافة إلى تشديد ولي العهد السعودي على أهمية بناء الشراكة الاستراتيجية.