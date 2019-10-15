تعليم جازان يحتفي بالطالبة حنين الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي

2019-10-15

متابعات الخليج 365 - جازان

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس الاثنين بالطالبة حنين محمد علي صميلي الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي في التفوق الدراسي وتمثيل الطالبات المتفوقات في الحفل الذي سيقام في دولة الكويت .

وشهد الحفل الذي أقيم بمجمع ديحمة للبنات عدداً من الفقرات الاحتفائية بالطالبة وأسرتها ، وعرضاً لمسيرة الطالبة خلال مراحلها الدراسية والتي حققت خلالها العديد من الجوائز على مستوى المنطقة والمملكة.

ونقلت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة رحاب مسلم في كلمتها تهاني وتبريكات المدير العام للطالبة ولأسرتها وللمدرسة ولجميع منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم وجميع أبناء وبنات المنطقة ، معبرة عن سعادتها بفوز الطالبة والتي تشكل نموذجاً رائعا لجميع الطالبات ، مضيفة أن هذا المنجز يعد استمراراً لما حققه طلاب وطالبات تعليم جازان بالحد الجنوبي بشكل خاص وبعموم المنطقة من منجزات كبيرة على مستوى الوطني والدولي ، متمنية للطلاب وللطالبات دوام الفوز والتوفيق.

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من جانبها قدمت مدير عام إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة التعليم الأستاذة موضي المقيطيب التهاني والتبريكات للطالبة وأسرتها ولمنطقة جازان ، مثنية على هذا المنجز والذي وصفته بالمنجز الكبير الذي تفخر به وزارة التعليم ، مشيدة بالجهود التي تقدمها إدارة تعليم جازان للطلاب والطالبات في الحد الجنوبي وفي جميع محافظات المنطقة ، ومقدمة الشكر والتقدير للمدرسة وإدارة التوجيه والإرشاد ” بنات ” .

كما بيّنت الطالبة المتميزة حنين صميلي أن توفيق الله سبحانه وتعالى ثم اهتمام أسرتها وأمها ومدرستها وخاصة الإرشاد الطلابي كان له الدور الكبير في تميزها ، مؤكدةً أن الجميع يعيش في وطن يعمه الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وجميع سبل التفوق والتميز وأن هذا المنجز هديتها للوطن الذي قدم لها الكثير ، وبدورها قدمت والدة الطالبة شكرها لجميع من ساعد حنين للوصول لهذا المنجز مؤكدة فخرها واعتزازها بابنتها .

وأفادت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد مريم عطيف أن هذا المنجز يفخر به جميع أبناء الوطن وبناته، مقدمة أطيب التهاني والتبريكات للطالبة وأسرتها وللتعليم كافة ، مؤكدة أن الجميع يسعى لنجاح الأجيال ورفعتهم وسموهم وتحقيق الفوز على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي .

شارك في تكريم الطالبة بعدد من الهدايا المساعدة للشؤون التعليمية وإدارة التوجيه والإرشاد ومكتب التعليم بصامطة “بنات” والمدارس ومدرستي ابتدائية المقالي ومجمع تحفيظ ديحمة.