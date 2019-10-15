تنبيه لأهالي تبوك.. أمطار رعدية ورياح نشطة تحجب الرؤية

2019-10-15

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً, وتشمل تبوك ومحافظات البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.