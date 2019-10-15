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2019-10-15 الرئيس الروسي يغادر ⁧‫الرياض‬⁩ بعد زيارة تاريخية شهدت توقيع 20 اتفاقية متابعات الخليج 365 - واس غادر فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الرياض اليوم بعد زيارة رسمية للمملكة. وكان في وداع فخامته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان. Advertisements وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف, مندوب عن المراسم الملكية . وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ والرئيس الروسي قد شهدا يوم أمس توقيع 20 اتفاقية للتعاون المشترك في عدة مجالات.







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