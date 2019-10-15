- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الصندوق العقاري يوضح شروط مبادرة دعم تجديد المساكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصندوق العقاري يوضح شروط مبادرة دعم تجديد المساكن
متابعات الخليج 365 - الرياض
حدد صندوق التنمية العقاري، اليوم الثلاثاء، شروط الاشتراك في مبادرة دعم تجديد المساكن.
واشترط الصندوق أن يكون عمر العقار 15 سنة أو أكثر، وأن يكون المستفيد مدنياً تحت عمر الـ50 عاماً.
ومن الشروط أيضا أن يكون متابعات الخليج 365 من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.
وكان صندوق التنمية العقاري قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق مبادرة لدعم تجديد المساكن لمن هم دون الـ50 عاماً.
وقال الصندوق عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: تأكيداً على استمرارنا بتلبية تطلعاتكم، نعلن إطلاق مبادرة تجديد المساكن لمن عمره دون الـ50 عاماً سجّل الآن (هنا الرابط).
كانت هذه تفاصيل خبر الصندوق العقاري يوضح شروط مبادرة دعم تجديد المساكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.