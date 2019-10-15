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صور.. كلاب ضالة تتجول بالحديقة العامة في هروب جازان
أثارت مخاوف مرتادي الحديقة والمتنزهين
متابعات الخليج 365 _ علي شيبان _ جازان
شكا زوار الحديقة العامة بمحافظة هروب شرق منطقة جازان من تجول الكلاب الضالة في الحديقة العامة بالمحافظة؛ ما أدى إلى تخوف المتنزهين ومرتادي هذا الحديقة خاصة الأطفال الصغار.
وقال بعض مرتادي الحديقة لـ”متابعات الخليج 365“: “تشهد منطقة جازان هذه الأيام أمطاراً متوسطة وغزيرة؛ ما أدى إلى تلطيف الأجواء، والذي ساعد في خروج كثير من المتنزهين للاستماع بهذه الأجواء، ولكن لوحظ أن هذه الكلاب الضالة اتخذت هذه المتنزه ملجأً لها؛ ما جعلها تتجول بكل حرية في ظل وجود بعض بقايا الطعام من قِبل بعض المتنزهين”.
وعبر المتنزهون عن مخاوفهم من تواجد هذه الكلاب الضالة في هذا المتنزه والذي يعتبر من أجمل المتنزهات في المحافظة، وتزداد المخاوف وتشكل خطراً كبيراً على صغار السن الذين يلهون ويلعبون في المتنزه، ويجب على الجهات المعنية إيجاد حل قبل وقوع كارثة إنسانية لا سمح الله.
وبين الأهالي أن الحدائق العامة هي متنفس للجميع ويجب العناية بها وتوفير سبل الراحة لمرتادي المنتزه من المحافظات المجاورة، حيث إن هذه الكلاب تتكاثر يوماً بعد يوم للبحث عن الطعام بل أصبحت تتخذها مأوى لها.
وجدد مرتادو الحديقة والمتنزه مطالبهم عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الخصوص والقضاء على هذه الكلاب الضالة والتي انتشرت بشكل كبير، مثمنين الجهود المبذولة في توفير سبل الراحة للمواطنين والمتنزهين في هذه الحديقة.
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