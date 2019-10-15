2019-10-15

أكثر من 165 ألف أسرة سعودية استفادت من خيارات سكني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أن أكثر من 165 ألف أسرة سعودية استفادت من خيارات برنامج سكني حتى سبتمبر 2019.

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وأضافت الوزارة أنها تسعى في برنامج سكني لتحقيق تطلعات مستفيدينا السكنية كافة.

وقالت في ملتقى سكني نبشّركم باستفادة أكثر من 165 ألف أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية عبر البرنامج منذ بداية العام، ونعدكم بالمزيد حتى تتملّك كافة الأسر مسكنها الأول”.