الان تتابع «الأمر بالمعروف» تدّرب أعضائها الميدانيين بمختلف مناطق المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتنفيذ برامج تدريبية لأعضائها الميدانيين بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطبيق ميثاق تعاون برنامج تحسين تجربة الزائر.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية والتعامل مع الزائر لكافة فئات الموظفين الذين لديهم علاقة مباشرة مع الزائر في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ويمتد في مرحلتها الأولى إلى خمسة أشهر.
ونظمت الرئاسة العامة 27 برنامجاً تدريبياً، شمل ما يقارب 675 متدرباً في مختلف فروعها، وبمدة يومين لكل منطقة، ويقوم بالتدريب كوادر مهنية مهيئة من الكفاءات المرشحة من الرئاسة العامة لذلك.
وتحظى هذه البرامج بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للمساهمة في تدريب وتطوير كوادرها البشرية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأمر بالمعروف» تدّرب أعضائها الميدانيين بمختلف مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.