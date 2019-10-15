السعودية | هذا ما قاله شاروخان بعد مشاركته بحفل "الترفيه" بالرياض

شكرا لقرائتكم هذا ما قاله شاروخان بعد مشاركته بحفل "الترفيه" بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب نجم بوليوود شاروخان عن تطلعه لتصوير "قصص رائعة من السعودية" في أفلامه المقبلة.

وكتب شاروخان في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" بعد تكريمه بـ"جائزة صناع الترفيه" في السعودية: "شكراً لكم على حسن الضيافة والدفء الذي وجدته، قضيت وقتاً رائعاً، وأتطلع حقاً إلى بعض القصص الرائعة من السعودية لتجسيدها بأفلام. كل التوفيق لرؤية 2030".

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وكان شاروخان قد شارك في الحفل الذي أقامته "الهيئة العامة للترفيه" ضمن "منتدى صناعة الترفيه" الذي احتضنته الرياض خلال اليومين الماضيين، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.

وكان حضور شاروخان في هذا الحفل لافتاً، حيث ألقى كلمة باللغة العربية، وأظهر حفاوة كبيرة عند التقائه زملاءه الفنانين من جميع أنحاء العالم المشاركين في المناسبة.

يذكر أنه بالإضافة إلى شاروخان تم تكريم النجوم العالميين جان كلود فان دام وجاكي شان وجايسون موموا.