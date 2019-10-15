السعودية | صور.. محمد بن سلمان وبوتين يتجولان بحي الطريف التاريخي

شكرا لقرائتكم صور.. محمد بن سلمان وبوتين يتجولان بحي الطريف التاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مساء الاثنين، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

وشاهد الرئيس الروسي معالم هذا الحي التاريخي وتراثه العمراني، الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار الاثنين السعودية، حيث التقى الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في أول زيارة رسمية له منذ 12 عاماً.