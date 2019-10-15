أول عربية تتأهل لبطولة “باريستا” لإعداد القهوة.. ماذا تعرف عن السعودية نجيبة المالكي؟

نجحت الفتاة السعودية نجيبة المالكي في إضافة إنجاز جديد للمرأة السعودية، بعد أن تأهلت منتصف سبتمبر الماضي لبطولة الـ«باريستا» العالمية الخاصة بإعداد القهوة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لتصبح بذلك أول فتاة سعودية عربية تُحقق هذا النجاح. فوز المالكي ببطولة إعداد القهوة على مستوى الشرق الأوسط وراء تأهلها للمشاركة في بطولة الـ«باريستا»، التي تُقام في العاصمة البريطانية لندن.

شدة ولع نجيبة بالقهوة تعود إلى وقت بعيد، وزادت خبرتها واحترافيتها عندما انضمت للعمل بإحدى أكبر شركات صناعة وتحضير القهوة عقب فتح باب تشغيل الفتيات، ضمن خطة تعزيز دور المرأة السعودية في المجتمع. تمكنت المالكي من المشاركة بقوة في المسابقات المحلية والخليجية الخاصة بصناعة القهوة وإعدادها، منهما مسابقتان في المملكة العربية السعودية، الأولى على مستوى المنطقة الشرقية، والثانية على مستوى المملكة. فوزها في بطولة إعداد القهوة على مستوى الشرق الأوسط التي أُقيمت بدولة الكويت، جعلها تتأهل للمُسابقة العالمية للمرة الأولى في تاريخ المملكة. وجرى تكليف الفتاة السعودية بتدريب زملائها على صناعة القهوة، بعد أن أصبحت أهم موظفة في شركة قهوة عالمية بعد إتقانها صناعة اللاتيه الشهير، وتوصلت لطرق عديدة في صناعة القهوة.