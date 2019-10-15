توقعات ببيع هاتف iPhone SE 2 بسعر يبدأ من 399 دولار

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كشف المحلل الشهير Ming-Chi Kuo عن توقعاته بخصوص هاتف آبل الأرخص حيث يتوقع أن يباع بسعر يبدأ من 399 دولار.

من ناحية أخرى ذكر توقعاته بالمواصفات الفنية للهاتف والذي سيأتي بتحسينات كبيرة. من المتوقع أن يعمل بمعالج A13 نفس الموجود في آيفون 11 وستكون هناك ذاكرة عشوائية 3 غيغابايت، ومن المتوقع إطلاقه خلال الربع الأول من العام المقبل.

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أما من ناحية التخزين فإنه سيحمل خياري 64 و 128 غيغابايت وستكون هناك ثلاثة ألوان وهي الرمادي والفضي والأحمر.

ما ينقص الهاتف هو دعم خاصية الضغط القوي على الشاشة 3D Touch وهذا أمر غير مفاجئ لأن آبل بدأت تتخلى عن هذه التقنية في هواتفها الرائدة الأخرى. ومن ناحية التصميم سيكون مطابقاً لتصميم آيفون 8.

السعر المتوقع يذكرنا بأول إصدار من الهاتف حيث كان يباع بنفس السعر قبل ثلاثة أعوام، لكن آبل بعدها خفضته إلى 349 دولار لتشجع بيعه، والآن تعيد رفعه مع تحسين المواصفات.

الهاتف يستهدف بشكل خاص الهند حيث أن الهواتف الغالية الثمن التي تباع بأكثر من 450 دولار تشكّل 4% من المبيعات فقط، وكل هواتف آبل الحديثة نسبياً سعرها أكثر من هذا ما يجعل آيفون 8 فقط هو ضمن هذا المدى السعري..، لذا سيكون iPhone SE 2 بمثابة خيار أفضل لمن يود هاتف آيفون حديث ورخيص.

