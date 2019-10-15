شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الاثنين، حفل سفارة مملكة إسبانيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.
وكان في استقبال الأمير في مقر الحفل سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة البارو أيرانثو وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. زيارة أمير الرياض لسفارة إسبانيا لمشاركتهم حفل اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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