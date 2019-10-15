السعودية اليوم / "أهمية الأمن الفكري" محاضرة بتعاوني تبوك غداً



تبوك 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً, محاضرة نسائية بعنوان "أهمية الأمن الفكري", وذلك بعد صلاة المغرب بمقر المكتب بتبوك.

تأتي المحاضرة ضمن سلسة محاضرات "حياة القلوب"، التي ينظمها تعاوني تبوك لهذا العام.

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10:53ت م

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