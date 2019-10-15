السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية



سكاكا 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس المجلس الفرعي لمجالس الجمعيات الأهلية بالمنطقة سلامة بن سعد الشمري، يرافقه أعضاء الهيكل التنظيمي للمجلس الفرعي.

واستمع سمو أمير منطقة الجوف في بداية اللقاء لشرح عن مهام المجلس التي تهدف الوزارة من خلاله إلى ربط الجمعيات وتكاتفها وتوحيد جهودها للارتقاء بخدمة القطاع التنموي الأهلي، واقتراح وتبني الأفكار للبرامج والمشاريع التنموية وآلية دعمها وتنمية مواردها المالية والإدارية، وتفعيل دوره في القيام بمهامه.

وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن أمله بأن يؤدي المجلس دوره الإشرافي والتنظيمي على مجالس الجمعيات، حيث أن القطاع غير الربحي يُعد أحد القطاعات الحيوية المهمة بالمملكة باعتباره القطاع الثالث المكمل للقطاع الحكومي والأهلي, متمنيًا للجميع التوفيق .

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10:52ت م

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