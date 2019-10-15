السعودية اليوم / اعتماد مستشفى الثغر بجدة كمركز تدريبي



الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

حصل مستشفى الثغر العام بجدة على "الاعتماد المؤسسي" من الهيئة

ويهدف الاعتماد المؤسسي إلى تسخير جميع الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة الاختصاص العام، زمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي"، التي تشرف عليها الهيئة، مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

// انتهى //

10:51ت م

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الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسحصل مستشفى الثغر العام بجدة على "الاعتماد المؤسسي" من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي، وذلك بعد تحقيقه معايير الاعتماد الخاصة.ويهدف الاعتماد المؤسسي إلى تسخير جميع الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة الاختصاص العام، زمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي"، التي تشرف عليها الهيئة، مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.// انتهى //10:51ت م0033

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