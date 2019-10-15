

مكة المكرمة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الهيئة بالمسجد الحرام اليوم، برنامجها التوعوي في موسم العمرة "مسائل العقيدة حول الكعبة" من خلال أعضاء الهيئة الذين يتواجدون بصحن المطاف.

وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام خالد بن محمد الحارثي أن البرنامج يهدف إلى إيضاح الطريقة الصحيحة لأداء المناسك حول الكعبة وعند الحجر الأسود وفي الملتزم والركن اليماني وعند مقام إبراهيم -عليه السلام- ، وذلك من خلال توزيع مطويات توجيهية وإرشادية على الزوار والمعتمرين، مبيناً أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى دائماً لتقديم الخدمة المتميزة للزوار والمعتمرين على أكمل وجه.

// انتهى //

10:31ت م

0032





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة المسجد الحرام تنفذ برنامج "مسائل العقيدة حول الكعبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.