السعودية اليوم / " الأرصاد " تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك



تبوك 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً, وتشمل تبوك ومحافظات البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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10:25ت م

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