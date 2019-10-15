السعودية اليوم / مدير جوازات منطقة نجران يدشن مكتب خدمة المراجعين بجوازات المنطقة



نجران 16 صفر 1441هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

دشن مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أمس مكتب خدمة المراجعين، وذلك بمقر جوازات المنطقة.

وأوضح اللواء السليمان بأنه تم دعم المكتب بكفاءات متميزة من القوى البشرية وتزويده بالتقنيات اللازمة من أجهزة حاسب آلي وطابعات لخدمة الأفراد من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أنه يمكن للمستفيد الدخول على حسابه في نظام أبشر وتنفيذ أي إجراء يرغب في تنفيذه، وكذلك طباعة الملاحظات التي تواجه المستفيد عند تنفيذه بعض الإجراءات أو طباعة النماذج، مفيداً أن المكتب يستقبل ملاحظات وشكاوى المراجعين وحلها بصفة عاجلة ويرتبط بمدير جوازات المنطقة مباشرة.

ودعا اللواء السليمان المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم في المكتب دون الحاجة لمغادرتهم مبنى الجوازات سعياً منها لتقديم جميع الخدمات لهم بكل يسر وسهولة.

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10:21ت م

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