السعودية اليوم / تقني الباحة يطلق المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن"



الباحة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

استقبلت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة أمس, طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي " أتقن" للمرحلة الخامسة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني أن البرنامج يستهدف أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، وذلك بهدف تحقيق المسؤولية الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لرغبات أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في المجالات المهنية والتقنية، من خلال دورات تدريبية قصيرة، مبيناً أنه سيتم تقديم هذه البرامج بالإدارة العامة والمنشآت التدريبية التابعة للتقنية، مشيراً إلى أن البرنامج سيقام خلال الفترة المسائية من الساعة الـ 4 عصراً وحتى الـ 8 مساءً، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات.

وأضاف القرني أن مدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، يكتسب خلالها المتدربون مبادئ المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية والحصول على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مفيداً أن من أبرز شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية "أتقن" بأن لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً للبرنامج التدريبي المحدد واستكمال إجراءات دفع الرسوم الرمزية والبالغة 200 ريال عن طريق الحضور لمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالإدارة أو المنشأة التدريبية.

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09:57ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.