السعودية | الزي التقليدي لـ”الخويا” يلفت نظر الرئيس الروسي خلال مراسم استقباله في الديوان لملكي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الزي التقليدي لـ”الخويا” يلفت نظر الرئيس الروسي خلال مراسم استقباله في الديوان لملكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:32 صباحًا, 15 أكتوبر 2019 م المناطق_الرياض لفت “الخويا” الذين اصطفوا في استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله في قصر اليمامة يوم مس الاثنين.

وتوقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وضيفه الكبير أمام أحد “الخويا” واستل خنجره ليشرح عن الخنجر ولباس “الخويا” للرئيس بوتين.

ويمثل الاستقبال بالخويا جزءا من التراث السعودي الرسمي والتشريفات، وهو نوع من الاحتفاء بالضيف، ويتواجد الخويا في جميع إمارات المناطق السعودية في الاحتفالات الرسمية والاستقبالات لأمراء المناطق.

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