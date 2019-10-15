شكرا لقرائتكم بث مباشر.. ملتقى سكني للربع الثالث من 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-15 بث مباشر.. ملتقى سكني للربع الثالث من 2019 متابعات الخليج 365 - الرياض بدأت وزارة الإسكان منذ قليل مؤتمر ملتقى سكني للربع الثالث من العام 2019. Advertisements يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق، أن 17,059 أسرة استلمت أراضيها المجانية خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك استمراراً لنهج برنامج سكني في توفير مختلف الخيارات السكنية لأهالينا لتمكينهم من تملّك المسكن الأول.







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