توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان بعد 10 سبتمبر

2019-10-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال تم إضافة الايبان البنكي بعد تاريخ 10 “سبتمبر ” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر ” نوفمبر” بالنسبة للمستفيد.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً مفاده: “تم تغير الآيبان من بنك إلى آخر ولا تزال حالة الطلب جارٍ التحقق”.

ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365 بقوله: “أهلاً بك ، في حال تم إضافة الايبان البنكي بعد تاريخ 10 ” سبتمبر ” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر ” نوفمبر” وستصلك رسالة نصية في حال تم التحقق منه ، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً”.

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يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.8% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيراً إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 794 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر أكتوبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 737 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.